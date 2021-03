Jorge Jesus alvo de processo disciplinar por ter recusado ir 'flash interview' em Braga

Jorge Jesus, Nuno Farinha, assessor do clube da Luz, e o Benfica foram alvos de processos disciplinares pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol pela não comparência do treinador da flash-interview da SportTV depois do jogo com o Sp. Braga, que os encarnados venceram, por 2-0.Recorde-se que Jorge Jesus não se apresentou na 'flash interview' por conta do volume da música ambiente no Estádio Municipal da cidade minhota. Segundo explicou o repórter do canal que transmitiu o jogo, o técnico do Benfica fez notar o seu desagrado pelo facto de o som estar demasiado alto quando ia falar, pediu para o que mesmo fosse baixado, pedido esse que não foi acatado pelos responsáveis minhotos, algo que o levou a não se apresentar para uma primeira análise da partida desta noite.