Jorge Jesus vai recuperar aquela que julga ser uma dupla de ataque explosiva, apurou o Correio da Manhã. Seferovic e Darwin devem ser titulares na segunda-feira, na receção ao Santa Clara.





O técnico ficou agradado com o rendimento da equipa na 2ª parte frente ao Portimonense: depois do 1-1 nos primeiros 45 minutos, Darwin entrou na etapa complementar e abriu caminho, com um remate certeiro aos 50’, à goleada ...