Jorge Jesus cita Camões para falar de inveja após vitória que deixa Flamengo a um passo do título

O Flamengo venceu o Grémio por uma bola a zero e está a dois pontos do título da Série A no Brasil. Jorge Jesus voltou a ser o protagonista e na conferência de imprensa após o encontro o técnico citou Camões para falar da "inveja".Depois de recordar o seu gosto pela literatura portuguesa, como Saramago ou Fernando Pessoa, Jesus citou Camões para falar de "inveja"."No último parágrafo de um livro que ele [Camões] escreveu, ele escreveu a palavra inveja. Porque é que há tantos anos Camões escreveu a palavra 'inveja' (?). É um problema que muitas das vezes acontece, está a acontecer", atirou o técnico.Jesus assumiu-se ainda como um apaixonado por basquetebol e andebol.