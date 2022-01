Jorge Jesus planeava trocar Seferovic por Bruno Henrique do Flamengo. Saiba mais, agora na CMTV

Jorge Jesus criticou Luís Filipe Vieira numa conversa com Bruno Macedo. As escutas do processo Cartão Vermelho revelam uma conversa entre o então treinador do Benfica e o empresário, a 29 de setembro de 2020, ou seja, depois do fecho do mercado de transferências.



Jorge Jesus criticou a política de contratações. JJ afirmou mesmo que Luís Filipe Vieira ganhou dinheiro. O ex-treinador do Benfica acrescentou que a equipa fica melhor, para o presente, mas que, para o futuro, fica pior.





Nesta conversa, Bruno Macedo diz que é preciso contratar outro avançado para o futuro. Jorge Jesus insiste que o Benfica precisa de Bruno Henrique, avançado do Flamengo.São novos dados das escutas da Operação Cartão Vermelho, aos quais ateve acesso. Numa conversa entre Bruno Macedo e Jorge Jesus, o empresário revela que há uma proposta de 15 milhões de euros por Seferovic e diz que "o homem" - é a expressão utilizada - pediu 20 milhões.Jorge Jesus diz que concorda com a venda do avançado suíço se o Benfica contratar Bruno Henrique por esse valor. Bruno Macedo confirma ao então treinador do Benfica esse valor era suficiente para contratar o avançado do Flamengo. Na mesma conversa, Jorge Jesus refere que queria dois avançados, mas só o deixaram contratar um.

Tiago Pinto terá inventado que Otamendi ia regressar ao Porto

Esta informação está nas escutas da operação Cartão Vermelho e é revelada numa conversa entre Tiago Pinto, na altura diretor-geral do Benfica, e Miguel Moreira, diretor financeiro.



Essa conversa aconteceu a 24 de setembro de 2020. É dito que foi passada a mensagem de que Otamendi estava perto de regressar ao FC Porto para criar, junto dos adeptos, a ideia de que o Benfica roubou o jogador ao FC Porto.



Essa mensagem terá sido passada com a ajuda da Gestifute, empresa de Jorge Mendes. Nessa conversa, Miguel Moreira revela que, quando soube da notícia, imaginou logo que tinha "o dedo" de Tiago Pinto.