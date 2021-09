Jorge Jesus lembra que principal objetivo do Benfica é conquistar a I Liga

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, lembrou este domingo que o principal objetivo do clube é a conquista da I Liga de futebol e revelou "confiança" num bom resultado da sua equipa, na segunda-feira, frente ao Boavista.

Em conferência de imprensa, no Seixal, o técnico reconheceu que após os jogos da Liga dos Campeões "a adrenalina baixa" e, por vezes, as equipas são surpreendidas "pelo jogo da próxima competição", mas frisou que o Benfica quer "continuar na frente" do campeonato e que isso faz-se "somando pontos com vitórias".

"É isso que vamos fazer. O Benfica vai continuar a fazer um jogo dentro do que tem feito ultimamente. É essa a confiança que eu tenho, são os sinais que a equipa me deu durante a semana e acredito que amanhã [segunda-feira] vai fazer um bom jogo", afirmou.

Recordado de que o próximo adversário, o Boavista, é o mesmo que no ano passado travou a caminhada vitoriosa do Benfica no início do campeonato, Jesus acrescentou que esse encontro foi também "à sexta jornada", que "o árbitro é o mesmo" e que "a diferença é que [o jogo desta época] é no Estádio da Luz".

No entanto, frisou que "cada jogo tem a sua história", que isso é apenas "uma curiosidade" e que "o Benfica está num momento muito confiante".

"Vai ser difícil, vai, porque o Boavista tem uma boa estrutura defensiva, não é fácil entrar lá dentro. Portanto, vamos à procura dos caminhos e dos espaços para criar situações de finalização e depois, como é óbvio, fazer golo. E sinto a equipa muito bem e acredito que vamos fazer um bom jogo, com uma boa vitória", concluiu.

Ainda assim, Jesus confirmou que o avançado Seferovic vai ficar de fora, por lesão, e que André Almeida está "clinicamente apto" mas tem apenas dois dias de trabalho após a recuperação e "não vai estar no jogo" frente aos 'axadrezados'.

Por sua vez, Rafa "recuperou, está a 100% e capaz de ser lançado no jogo", acrescentou Jorge Jesus.

O Benfica recebe o Boavista na segunda-feira, às 19:00, em encontro da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol, com arbitragem de Hugo Miguel (AF Lisboa), em que a equipa orientada por Jorge Jesus procura somar o sexto triunfo noutros tantos encontros do campeonato.

O Boavista, orientado por João Pedro Sousa, perdeu apenas na primeira jornada da competição e nos últimos quatro jogos somou duas vitórias e dois empates.