Jorge Jesus sobre Clássico: "FC Porto tem mais experiência"

Jorge Jesus fez esta sexta-feira naa análise do clássico de Alvalade. "Foi um jogo muito competitivo. O FC Porto é uma equipa mais experiente. O Sporting é mais jovem, que não sabe muito bem como fazer golo. No futebol tem de se ganhar primeiro, para se ter nota artística", disse o técnico do Flamengo, que elegeu Marcos Acuña como o homem do jogo.Sobre a luta pelo título, Jesus diz que o Sporting "não tem hipóteses nenhumas". "Já se fosse no Brasil a história era outra, porque se perdem pontos com muita facilidade", salientou o treinador (65 anos) adiantando: "A Liga vai estar em aberto entre Benfica e FC Porto."O treinador diz que Bruno Fernandes é um jogador "acima da média, que tem sempre muita vontade de aprender, embora discuta muito com os árbitros e colegas". O défice atacante dos leões após a saída do goleador Bas Dost também mereceu um comentário de Jesus: "Quando se quer recuperar uma equipa não se pode olhar para o cifrão."Para Jesus, Rafa (Benfica) é um jogador que lhe enche as medidas. Na entrevista à, o técnico salientou ainda que no Brasil fala-se "de futebol durante 24 horas".