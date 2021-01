Jorge Jesus volta a falhar e Benfica vê Taça da Liga por um canudo

Em tempos de guerra, foi a força aérea do Sp. Braga a ditar o resultado que volta a levar os detentores da Taça da Liga a nova final da competição. O Benfica ressentiu-se das diversas baixas Covid na defesa e Jorge Jesus vê por um canudo outro objetivo da temporada.E comecemos precisamente pelo técnico encarnado. Sem esse batalhão de jogadores, desenhou uma espécie de linha defensiva a três, com Weigl no meio de Todibo e Jardel. Carlos Carvalhal deixou Paulinho no banco e não alterou o seu 3x4x3.A verdade é que a primeira parte tem algum ascendente benfiquista, só que o problema estaria, duas vezes, nas segundas vagas de bolas paradas. Aos 28’, após um canto, Ricardo Horta volta a mandar a bola lá para cima e Abel Ruiz fez o 1-0.Emergiu então Darwin, muito em jogo, mas sem capacidade de passar a teoria dos golos à prática. Aos 42’, atirou ao poste, com Rafa a não aproveitar a ressaca. A seguir, foi Seferovic a dar trabalho a Matheus. O guardião brasileiro só não defenderia o penálti de Pizzi, em cima do intervalo, após falta de Carmo sobre Darwin Núñez.Após o descanso, a mesma solução bracarense e o mesmo problema encarnado. Fransérgio ameaçou de cabeça à barra e, logo no minuto seguinte, novamente numa ressaca de bola parada, Horta voltou a puxar de régua e esquadro e Tormena cabeceou para o 2-1. Jesus tentou mexer, e muito, mas os raides de Cebolinha nada adiantaram. Numa prova marcada pelas defesas a 3, são as mais habituadas a fazê-lo que se defrontam na final do próximo sábado."Perdemos um jogo que podíamos ter ganho. Durante 60 minutos, o Benfica foi sempre a equipa que criou mais oportunidades, que fez mais remates, que teve mais cantos. Só não tivemos mais golos, que é aquilo que conta. Foi um jogo bem disputado", disse ontem Jorge Jesus após a eliminação da Taça da Liga, acrescentando: "Fomos obrigados a mexer muito na equipa e o Sp. Braga aproveitou bem.""Vamos preparar a final [com o Sporting] da melhor forma, com pouco tempo, mas estamos habituados a isso e não é desculpa. Gostaríamos de ter mais um dia de descanso, mas vamos apostar tudo para vencer a Taça da Liga. Viemos com lugar marcado até sábado. As malas estão no hotel. O pior que podia acontecer era pegar nas coisas e ir embora", disse Carlos Carvalhal, técnico do Sp. Braga.Já não é nenhuma surpresa. Sp. Braga volta a uma final de uma competição da qual até é o detentor. Grande coração da equipa bracarense, guiada por Ricardo Horta, com duas assistências para golo. Elogio à capacidade benfiquista, em semana difícil, principalmente na primeira parte.A defesa era completamente nova e essa é uma grande condicionante. Mas o Benfica falhou de forma grave nas segundas vagas de lances de bola parada, com Jardel e Todibo como principais réus. Jorge Jesus vê nova competição fugir, depois da Champions e da Supertaça.Numa altura em que se apela à permanência em casa, Fábio Veríssimo, da Associação de Leiria, não foi perfeito, mas esteve globalmente bem nas decisões - por exemplo, no penálti sobre Darwin e no golo anulado (68’) ao Sp. Braga. Perdoou segundos amarelos a Weigl e a Castro.- É um elemento decisivo neste Sp. Braga. Grande cruzamento para o cabeceamento de Abel Ruiz no 1-0 e também assistiu Tormena no 2-1. Foi ele quem cultivou os golos...– Seguro entre e fora dos postes. Grande defesa a cabeceamento de Seferovic e a um remate de Pizzi.– Algumas dificuldades para travar Cervi, mas cumpriu.– Forte a defender e letal a atacar. Fez o 2-1 com um bom golpe de cabeça.Carmo – Decisivo a evitar um golo a Darwin e precipitado a cometer a falta que deu penálti.– Dono das bolas paradas e bem nos cruzamentos para a área.– Pulmão e músculo no meio-campo .– Aguerrido e em alta rotação. Faltoso.– Um líder. Forte no meio-campo e perigoso na zona de finalização.– Um bom passe para Fransérgio, mas Helton Leite antecipou-se.– Bem a ganhar espaço entre os centrais do Benfica para cabecear para o golo. Bons movimentos.– Refrescou o meio-campo.– Viu Helton Leite negar-lhe um golo, num bom remate.– Ganhou minutos para a adaptação.– Sem tempo.- Foi o mais perigoso do Benfica. Tem um remate ao poste e sofreu a falta que dá origem ao penálti, que é convertido por Pizzi. Foi baixando de rendimento na segunda parte .– Bons instintos. Grande defesa a remate de Paulinho.– Cumpriu, sem deslumbrar.– Muitos passes errados na saída com bola. É ele quem coloca Tormena em jogo no segundo golo.– Deixou-se antecipar por Abel Ruiz no golo. Sem pedalada.– Irrequieto. Trouxe profundidade com bons passes para Darwin e Seferovic.– Dois cortes imperiais a evitar golos de Abel Ruiz. Faltoso e eficaz.– Não conseguiu criar desequilíbrios.– Alguns bons rasgos. Converteu o penálti (1-1).– Interventivo, foi travado várias vezes em falta.– Grande cabeceamento a que Matheus correspondeu com a defesa da noite. Andou longe da baliza.Trouxe qualidade, mas faltou tempo.– Deixou-se antecipar e valeu-lhe uma grande defesa de Helton Leite.– Classe e desequilibrador, mas a equipa não deu sequência aos lances.– Refrescou.– Sem tempo.