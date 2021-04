É oficial: José Mourinho despedido do Tottenham

José Mourinho foi despedido do comando técnico do Tottenham, confirmou esta segunda-feira o clube através das redes sociais. Juntamente com o português sai também a equipa técnica que o acompanhava: João Sacramento, Nuno Santos, Giovanni Cerra e Carlos Lalin.O antigo técnico do Manchester United e do Real Madrid, substituiu Mauricio Pochettino como técnico do Spurs em novembro de 2019. O técnico português assinou contrato por quatro anos mas sai do cargo após 18 meses com o Tottenham atualmente em sétimo lugar na Premier League.

Ryan Mason assumir o comando técnico interinamente de forma provisória.

"José e a sua equipa técnica estiveram connosco durante alguns dos nossos momentos mais desafiantes como clube. José é um verdadeiro profissional, que demonstrou uma enorme resiliência durante a pandemia. A nível pessoal, gostei de trabalhar com ele e lamento que as coisas não tenham corrido como ambos desejávamos", disse o presidente do clube, Daniel Levy.

O clube está cinco pontos abaixo dos quatro primeiros e enfrenta o líder Manchester City na final da Copa EFL, no domingo.O treinador português tem lutado para se manter no clube desde que este foi eliminado da Liga Europa pelas mãos do Dínamo de Zagreb.Na sua passagem pelo Tottenham, Mourinho somou 44 vitórias, 19 empates e 23 derrotas.O Tottenham foi o oitavo clube da carreira de Mourinho, depois de Benfica, União de Leiria, FC Porto, Chelsea, Inter Milão, Real Madrid e Manchester United.