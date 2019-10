José Mourinho perto do Real Madrid

José Mourinho pode estar de regresso ao Real Madrid. A imprensa inglesa avança que Florentino Pérez, presidente dos merengues, já terá conversado com o treinador português para este voltar a Espanha.

O Real Madrid segue na liderança isolada da Liga, com quatro vitórias e três empates, sendo a única equipa que ainda não perdeu. Apesar dos resultados positivos no campeonato, a situação de Zinedine Zidane não é estável e a contratação do português está a ser ponderada. Um regresso que está a dividir o balneário porque alguns jogadores estão contra a saída de Zidane e, ao mesmo tempo, a chegada de José Mourinho.

Também ontem, o técnico de 56 anos abordou a possibilidade de voltar a Itália e disse que não se imagina a sentar-se no banco do Inter novamente. "Não trabalho há sete ou oito meses, veremos o que irá acontecer. Mas não me parece que vá regressar a Itália para trabalhar. É uma sensação, mas não penso que o meu futuro esteja em Itália", afirmou em declarações ao programa ‘Tiki Taka’. No entanto, contou que depois da conquista da Liga dos Campeões, em 2010, preferiu não regressar a Milão porque, se o fizesse, "teria recusado o Real Madrid pela terceira vez consecutiva".

Recorde-se que José Mourinho treinou o Real entre 2010 e 2013, e conquistou uma Liga Espanhola, uma Taça do Rei e uma Supertaça espanhola.