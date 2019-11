José Mourinho: "Quero um projeto para vencer"

"Quero um projeto para vencer. Isso é quase patológico. E se ganho ou perco o problema é meu, dos jogadores, do clube e da estrutura." Esta foi a resposta de José Mourinho, ao site The Coaches’ Voice, quando questionado sobre o seu futuro profissional, numa altura em que a imprensa inglesa o coloca como primeira escolha para substituir Unai Emery no Arsenal.Sem treinar desde dezembro de 2018, quando foi despedido do Man. United, o treinador português foi claro quanto às suas prioridades."A única coisa que sei é o que não quero, e o que quero é claríssimo. Se receber uma proposta fantástica, com um contrato de 10 anos, e me disserem ‘o objetivo da equipa é ficar na primeira parte da tabela, terminar em 7º, 8º ou 9º’, digo logo que não é para mim", acrescentou o técnico.Com um passado recheado de títulos, Mourinho, de 56 anos, não quer dar um passo atrás: "Claro que me lembro do que ganhei e de como ganhei. Mas o meu próximo objetivo é para ganhar." Ao longo do último ano, o técnico foi associado a vários clubes, entre eles o Benfica (para substituir Rui Vitória em janeiro) e o Sporting (para o lugar de Marcel Keizer em setembro).José Mourinho tem sido associado a vários clubes, em especial o Real Madrid, devido à insatisfação com os resultados da equipa de Zinédine Zidane, sobretudo na Champions. Dortmund, Inter ou Tottenham foram outros interessados.Mesmo sem clube, Mourinho está diretamente envolvido na Liga inglesa: é um dos comentadores da Sky Sports, ao lado de nomes como Gary Neville ou Graeme Souness.