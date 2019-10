José Mourinho está na rota do Dortmund

José Mourinho está na rota do Borussia Dortmund, segundo a imprensa alemã. A direção do clube estará a equacionar avançar com uma proposta junto do treinador português, devido ao arranque de época intermitente de Lucien Favre. Os dirigentes do Dortmund, contudo, não pretendem fazer a mudança de técnico a meio da época, o que significa que, a realizar-se, será no final da temporada.A notícia da possível mudança de Mourinho para a Bundesliga é ainda sustentada pelas recentes declarações do técnico português que, em entrevista à ‘Gazzetta dello Sport’, revelou estar a aprender alemão.Depois de ter sido despedido do comando técnico do Man. United em dezembro de 2018, Mourinho já foi associado a outros colossos europeus, como o Real Madrid (Liga espanhola) e o Tottenham (Liga inglesa).O ‘Special One’ é um dos técnicos mais cobiçados em todo o Mundo e conquistou 25 títulos.