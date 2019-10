Presidente do Lyon: “Mourinho já tem clube”

José Mourinho já escolheu o clube que quer treinar. A garantia foi dada por Jean-Michel Aulas, presidente do Lyon, que levou nega do português."O Mourinho não quis uma reunião connosco [Lyon] porque já escolheu outra equipa", garantiu o dirigente francês, confirmando que o técnico já estará a preparar o seu regresso.Depois de Sylvinho ter deixado a equipa francesa, devido aos maus resultados, Jean-Michel Aulas pensou em José Mourinho para recuperar a equipa, mas não o conseguiu convencer."Tivemos conversas bastante agradáveis por SMS. Foi muito gratificante para todos", contou o presidente do Lyon. Mourinho, de 56 anos, não foi o único português a ser associado ao clube francês. Também Sérgio Conceição esteve na lista do Lyon, mas o técnico prefere manter-se no FC Porto.Quanto ao próximo clube de Mourinho, a especulação mantém-se em torno do Real Madrid, que não impressiona na Liga dos Campeões.No entanto, a imprensa inglesa aponta agora para o regresso do técnico, mas para treinar o Tottenham.