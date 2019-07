Jota blindado no Benfica por cláusula de 120 milhões de euros

A renovação de Jota é uma prioridade para o Benfica, que o pretende blindar com uma cláusula de rescisão no valor de 120 milhões de euros, apurou oApós um período de reflexão, e das boas indicações que o jovem avançado, de 20 anos, tem dado nesta pré-temporada, Luís Filipe Vieira vai avançar para a renovação do contrato com um aumento substancial da cláusula de rescisão, atualmente fixada nos 30 milhões de euros.O jogador pretendia garantias de que vai jogar mais nesta época e as águias estavam na expectativa para ver como Jota iria reagir no estágio. Osabe que Bruno Lage já teve uma conversa com o jovem, em que lhe deu conta de que está satisfeito com a sua evolução. "Conto contigo", terá dito o treinador benfiquista ao jogador.Jota voltou a ser opção no encontro com o Chivas, que o Benfica venceu por 3-0. Quando entrou, na segunda parte, agitou o jogo. Teve uma entrada forte e com grande empenho, tendo mesmo assistido Rafa para o 2-0.A hipótese de a cláusula passar para os 100 milhões esteve em cima da mesa, mas o valor subiu, entretanto, para os 120 milhões. O contrato é válido até 2022, mas deve ser prolongado até 2024, ainda antes do início da época.O extremo André Carrillo, 28 anos, vai assinar em definitivo pelo Al Hilal (Arábia Saudita), clube ao qual esteve emprestado na época passada. O Benfica recebe 8,3 milhões por 70% do passe.