O jornalista inglês Sam Dean, do 'Daily Telegraph', avançou que Ethan Nwaneri, o jovem de 15 anos que ontem se estreou pelo Arsenal, não se equipou com a restante equipa dos gunners.O futebolista, que se tornou no mais jovem de sempre a jogar na Premier League, ter-se-á equipado à parte devido às leis de proteção de menores do país.Nwaneri entrou já em tempo de descontos para o lugar de Fábio Vieira, que saiu lesionado.