Manchester United bate líder por 3-1 na 6ª jornada da Premier League

O Manchester United venceu domingo, no seu terreno, o líder Arsenal por 3-1, em jogo da 6ª jornada da Premier League.





Bruno Fernandes e Dalot foram titulares, enquanto Cristiano Ronaldo saiu do banco aos 58 minutos para o lugar do reforço mais caro do mercado: o brasileiro Antony. O jogador, que rendeu 95 milhões de euros ao Ajax, marcou o primeiro golo dos ‘red devils’. Mas foi Rashford acabou por ser a grande figura do encontro ao bisar (um deles a passe de Bruno Fernandes).