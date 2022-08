Manchester United renasce com CR7 a ver

O Manchester United deu na segunda-feira um safanão na crise e venceu (2-1) o Liverpool, em Old Trafford, conquistando assim os primeiros pontos na presente edição da Premier League, à terceira jornada.O jogo ficou marcado pela presença de Cristiano Ronaldo no banco de suplentes, de onde apenas saiu a cinco minutos do final do jogo. De resto, o treinador Erik ten Hag fez uma pequena revolução, ao deixar de fora outros jogadores habitualmente titulares, como Maguire, Fred e Luke Shaw.Foi, pois, de fora das quatro linhas que Cristiano Ronaldo viu a sua equipa chegar à vantagem aos 16 minutos, por Jadon Sancho, após excelente trabalho individual na área do Liverpool. Antes deste lance os ‘red devils’ já poderiam ter tomado a dianteira do marcador, quando Rashford atirou ao poste, após assistência de Bruno Fernandes. O médio internacional português fez uma boa exibição, tanto a defender como a atacar. Também Dalot foi titular.O United ampliou a vantagem aos 53 minutos por Rashford, que desta vez não falhou. A partir desse momento, o Liverpool assumiu as despesas do jogo. Sem Darwin (castigado) nem Diogo Jota (lesionado) a equipa forasteira criou diversos lances de perigo, numa dinâmica em que o português Fábio Carvalho se integrou bem, a partir dos 73’. E aos 81’ Salah reduziu. Mas já era tarde.CR7 entrou numa fase em que o Manchester segurava o resultado. Os ‘devils’ subiram ao 14º lugar da classificação e o Liverpool desceu ao 16º.