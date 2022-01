Portugueses dão show nos Wolves

Os portugueses do Wolverhampton continuam em grande em Inglaterra. Este sábado registou-se nova vitória (2-1) da equipa de Bruno Lage, com dois golaços de João Moutinho e Rúben Neves.









Foram sete os jogadores lusos (Sá, Toti Gomes, Nélson Semedo, Rúben Neves, Moutinho, Podence e Fábio Silva) que começaram o encontro no terreno do Brentford. O jogo ficou marcado no primeiro tempo por um choque violento (cabeça contra cabeça) entre Henry e Jensen (ambos da equipa da casa) o que obrigou a uma dupla substituição.

O encontro voltou a ser interrompido após um drone ter sobrevoado o relvado, o que levou as equipas a recolherem aos balneários por motivos de segurança. No segundo tempo, Moutinho abriu o marcador para os wolves com um golaço de trivela, a passe de Nélson Semedo. O Brentford ainda empatou por Toney, mas logo a seguir, uma jogada que envolveu Podence, Moutinho e Nélson Semedo permitiu a Rúben Neves o remate colocado sem hipóteses para o guardião Lossl. O Wolverhampton alcançou a terceira vitória consecutiva e segue no oitavo lugar da Premier League.





Nos outros jogos, destaque para o empate (1-1) do líder Manchester City no terreno do Southampton. Rúben Dias, Bernardo Silva e João Cancelo foram titulares.

united vence nos descontos



Cristiano Ronaldo recuperou e foi titular na vitória complicada do Manchester United, em casa, com o West Ham (1-0). O avançado português (jogou os 90 minutos) participou no único golo da partida apontado por Rashford, já nos descontos.





Bruno Fernandes e Diogo Dalot também foram apostas no onze inicial do técnico Ralf Rangnick. Com este triunfo, os red devils sobem ao quarto lugar da Premier League, posição de entrada direta na próxima edição da Liga dos Campeões.