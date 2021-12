Ronaldo marca e salva Manchester United

Um golo de Cristiano Ronaldo, de penálti, deu este sábado ao Manchester United uma difícil vitória (1-0), no terreno do Norwich.









Com CR7, Bruno Fernandes e Dalot no onze, os red devils tiveram no guarda-redes De Gea um dos seus principais destaques. O avançado português teve duas boas ocasiões para marcar, mas só o conseguiu fazer num castigo máximo após falta cometida sobre si (leva sete golos na Premier League).

O jogo de este sábado ficou ainda marcada pela saída de Lindelof a meio da segunda parte com fortes queixas no peito (até ao fecho desta edição ainda não eram conhecidos os resultados dos exames realizados ao sueco que passou pelo Benfica).





Com sete portugueses de início, o Man. City-Wolverhampton foi outros dos jogos do dia, com o líder da Liga inglesa a vencer por 1-0 (penálti apontado por Sterling) quando a equipa orientada por Bruno Lage já jogava com menos um, por expulsão de Raul Jiménez que viu duplo amarelo em menos de um minuto já perto do intervalo. Do lado dos citizens, Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva jogaram os noventa minutos. Pelos wolves, José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves e João Moutinho foram titulares, enquanto Trincão e Podence entraram no segundo tempo. Já o Liverpool (Jota foi opção inicial) também teve muitas dificuldades para bater o Aston Villa (1-0). A grande ovação do jogo foi mesmo para Steven Gerrard, técnico dos villains e antiga glória dos reds.