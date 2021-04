O jogador do Benfica, Julian Weigl, abandonou esta quinta-feira o estágio dos encarnados em conflito com Jorge Jesus.sabe que o treinador dos encarnados não autorizou o jogador das águias a assistir ao nascimento da primeira filha.Perante esta tomada de posição de Jorge Jesus, o médio alemão decidiu deixar o hotel onde a equipa prepara o encontro frente ao Portimonense.Contactada pelo, fonte do Benfica diz que Weigl saiu do estágio com autorização do clube.