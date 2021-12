Justiça pode chamar CR7. Transferência da da Juventus para o Manchester United investigada

A transferência de Cristiano Ronaldo da Juventus para o Manchester United, no verão passado, está a ser investigada pela Justiça italiana, que pode vir a chamar o craque português a depor, assim como o empresário Jorge Mendes.A Juventus já confirmou que a polícia fiscal italiana levou a cabo novas buscas nos escritórios do clube. As buscas prendem-se com a Operação Prisma, que investiga documentos relativos à compra e venda de jogadores e as mais-valias aí geradas com direitos.A indicação do nome do português surge após buscas realizadas anteriormente, em relação a transações de jogadores efetuadas por aquela sociedade desportiva entre os anos de 2019 e 2021.As mais-valias e movimentações de mercado da vechia signora nos últimos três anos começaram a ser investigados por alegada falsificação de contas, estando também a ser estudado um alegado documento que provava que CR7 teria recebido salários de que o plantel tinha abdicado durante o tempo em que os campeonatos estiveram parados.Nas redes sociais, Cristiano Ronaldo não se referiu ao caso, preferindo falar sobre Michael Carrick, que deixou o Manchester United, depois de orientar a equipa em três jogos após a demissão de Solskjaer: "Foi um jogador de grande classe e pode também vir a ser um grande treinador. Estou orgulhoso por ter jogado com ele e ainda por ter sido treinado por ele", escreveu o craque no dia em que o alemão Ralf Rangnick foi anunciado como técnico dos red devils.