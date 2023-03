O Ministério Público (MP) pretende ‘caçar’ quase 2,9 milhões de euros a César Boaventura. Esse é o montante dos pedidos de arresto que o empresário enfrenta nos dois processos judiciais em que responde por 14 crimes.



No processo mais recente, Boaventura é acusado de quatro crimes de corrupção desportiva ativa (um deles na forma tentada), por ter aliciado três jogadores do Rio Ave e um do Marítimo a facilitarem a vitória do Benfica contra as suas equipas em 2015/16.









Ver comentários