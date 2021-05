Chiesa foi decisivo na vitória da Juventus diante da Atalanta e que garante a 14.ª Taça de Itália da história da Vecchia Signora. Num jogo dividido, Kulusevski adiantou a Juve com um grande golo (31') após uma jogada confusa na área da Atalanta. Perto do intervalo, Malinovsky empatou a partida (41'), antes de Chiesa saltar os festejos dos bianconeri.Numa época em que ficou aquém das expectativas na Serie A, a Juventus volta a vencer a Taça transalpina, em mais um troféu conquistado por Cristiano Ronaldo, na terceira época no emblema italiano.