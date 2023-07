Juventus excluída das competições europeias por um ano

Desta forma, o clube de Turim não vai jogar a Liga Conferência Europa esta temporada. A este castigo, acresce uma multa de 20 milhões de euros, dos quais 10 são condicionais, ficando dependentes do cumprimento das regras do 'fair-play' financeiro por parte do emblema italiano até 2025.

A Juventus foi excluída das provas europeias por um ano, devido a irregularidades financeiras, informou a UEFA em comunicado, esta sexta-feira.A Juventus terminou o campeonato em sétimo lugar na última época, depois de lhe terem sido retirados 10 pontos,na sequência de um caso em que foi acusada de aumentar o valor de futebolistas para melhorar as mais-valias realizadas com transferências.