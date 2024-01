Koba Koindredi assina pelo Sporting proveniente do Estoril Praia

O médio francês Koba Koindredi assinou pelo Sporting por quatro temporadas e meia, até 30 de junho de 2028, após ter iniciado a época no Estoril Praia, anunciou esta quarta-feira o líder da I Liga portuguesa de futebol.

Koba Koindredi, de 22 anos, é proveniente do Estoril Praia, no qual jogou a primeira metade da época, por empréstimo dos espanhóis do Valência, e ficou com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

"É um orgulho, um prazer e uma felicidade enorme estar aqui. Jogar num clube grande como o Sporting era uma dos meus objetivos", começou por dizer Koba Koindredi aos meios de comunicação sportinguistas, após a assinatura do contrato, acrescentando: "Todos nós queremos jogar em diferentes competições, nomeadamente nas europeias, e lutar por títulos, e aqui posso fazê-lo".

Koindredi, que ao serviço do Estoril realizou 17 encontros e contribuiu para a presença da equipa na final da Taça da Liga, diz-se "um jogador com muita qualidade com os pés, com técnica e capacidade física, muito calmo" e que gosta de "ajudar sempre a equipa".

Com origens na Nova Caledónia, Koba Koindredi mudou-se muito cedo para França e começou a formação no Fréjus Saint-Raphael, transferindo-se depois para o Lens. Ainda com idade júnior, trocou França por Espanha, onde ingressou no Valência em 2018/2019, sendo que pela equipa principal 'che' fez 19 jogos e marcou dois golos.

Em 2022/2023, Koba Koindredi rodou no Oviedo, tendo feito 20 jogos e um golo. No início da presente época, transferiu-se para Portugal.

"Tomei a decisão de vir, porque sabia que a Liga portuguesa era muito boa, sobretudo para os jovens jogadores se poderem afirmar. Queria ter minutos e jogar para crescer, por isso vim. Agora, também vim para aqui porque sei que o Sporting aposta nos jovens jogadores", afirmou.

O médio já teve a oportunidade de conhecer a realidade sportinguista e já só quer estrear-se de 'leão ao peito' e em Alvalade: "Melhor do que imaginar esse momento, quero é vivê-lo".

"O ambiente no estádio é impressionante. É um estádio muito bonito, muito grande, e já vi que com os adeptos é uma loucura", afirmou, deixando uma promessa: "Vou trabalhar para dar o melhor de mim e para ajudar o clube a ganhar títulos".