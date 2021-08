Kylian Mbappé diz que Messi e Ronaldo continuam a ser os melhores do mundo

O internacional francês Kylian Mbappé considera que o argentino Lionel Messi, agora seu colega de equipa no Paris Saint-Germain, e o português Cristiano Ronaldo continuam a ser os melhores futebolistas da atualidade.

"Se dizes a ti próprio que és melhor ou que vais fazer melhores do que eles [Messi e Ronaldo], então isso vai além do ego ou da determinação. É falta de consciência e respeito. Eles são incomparáveis. Quebraram todos os recordes. Tiveram 10, 15 anos extraordinários e continuam a ser os melhores", disse Mbappé.

Numa entrevista à versão espanhola da revista Esquire, o jogador de 22 anos abordou a ascensão do avançado norueguês Erling Haaland, do Borussia Dortmund, que é apontado como o seu principal rival na luta pelo estatuto de melhor do mundo após a retirada de Messi e Ronaldo.

"Está no seu segundo ano no campeonato alemão. Ainda está no começo, mas fico feliz por ver o que ele está a fazer", disse.

Depois de uma campanha no Euro2020 em que a França terá tido alegadamente alguns problemas entre os seus jogadores, Mbappé confirmou que nem todos são amigos, mas negou que isso seja um problema na altura de lutar pelos títulos.

"Vencemos o Mundial2018. Tínhamos uma equipa jovem e jogámos esse torneio com tranquilidade e sem pressão. Uma equipa de futebol não é necessariamente um grupo de amigos. Um padeiro não se dá bem com todos os outros padeiros. Não é preciso jantar todas as noites com os colegas de equipa para ganhar", referiu.

A iniciar a sua quinta temporada no Paris Saint-Germain, Mbappé assumiu que o campeonato francês "não é o melhor do mundo", mas admitiu que já se sente num "jogador emblemático" e que tem a "responsabilidade de ajudar a prova a crescer".