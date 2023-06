O FC Porto perguntou pelo lateral-esquerdo do Boavista Bruno Onyemaechi, apurou o Correio da Manhã.



A boa temporada do jogador nigeriano, de 24 anos, na Liga portuguesa despertou o interesse de vários clubes, entre eles os dragões, que procuram um defesa-esquerdo para a nova época. O Boavista, que acionou nas últimas semanas junto do Feirense a opção de compra de um milhão de euros, já fez saber que só aceita libertar o jogador por um valor nunca inferior aos quatro milhões de euros.









Ver comentários