Leão bate o Boavista e pressiona rivais

Sarabia e Nuno Santos fizeram os golos que permitiram este sábado ao Sporting derrotar o Boavista e manter a pressão sobre os rivais FC Porto (joga este domingo com o Sp. Braga) e Benfica (vai a Famalicão).Rúben Amorim deu a titularidade da lateral esquerda a Nazinho e colocou Sarabia no lugar de Paulinho, no centro do ataque, onde foi acompanhado por Pote e por Nuno Santos. E Coates regressou após ter cumprido a quarentena devido a Covid-19. E foi da cabeça do capitão que saiu o primeiro lance de perigo, mas a bola saiu ao lado.O Boavista, agora orientado por Petit, também fez questão de mostrar que não foi a Alvalade prestar vassalagem ao campeão, com Gorré a obrigar a uma grande defesa a Adán, quando estava isolado.Com um ritmo interessante e com as duas equipas a procurarem o golo, surgiu o lance mais polémico do encontro. Yusupha cometeu uma grande penalidade sobre Matheus Reis, mas nem o árbitro nem o VAR assinalaram.O Sporting começou então a ganhar algum ascendente. Mais perigoso, mas a claudicar na finalização. Porro ainda marcou um golo, mas foi anulado por 33 centímetros.Na segunda metade, já com o guarda-redes Bracali no lugar do lesionado Alireza, o Sporting construiu a vitória fácil. Ugarte deu o mote com um remate ao lado, mas Sarabia inaugurou o marcador na jogada seguinte, após assistência de Nuno Santos.Os axadrezados revelaram algum desnorte e a velocidade atacante dos leões voltou a fazer estragos. Desta feita, inverteram-se os papéis e foi Sarabia quem ofereceu o golo a Nuno Santos. O VAR ainda analisou o lance, mas o jogador leonino estava em jogo por um centímetro. A equipa de Amorim tornou-se ainda mais acutilante e Pote até falhou um golo de baliza aberta. Mas a verdade é que o xeque-mate já estava feito e permite aos leões isolarem-se no comando da Liga, ainda que à condição, pois o FC Porto recebe este domingo os bracarenses. Para já, o leão celebra o nono triunfo consecutivo no topo da Liga."Podíamos e devíamos ter feito mais golos. Houve alguma lentidão em certos momentos, o que é normal. É resultado de algum cansaço e isso nota-se no Inácio, mas não temos muitas opções. Na segunda parte fizemos dois golos e arrancámos para um bom jogo. A equipa está de parabéns", disse Rúben Amorim. O técnico leonino revelou que Porro sentiu uma dor na perna, o que motivou a sua saída ao intervalo. Amorim gostou da estreia de Nazinho a titular: "Muito competente a defender, começa a soltar-se no ataque". Sobre Sarabia, o treinador destacou o espanhol e enalteceu a "humildade". "Integrou-se bem, mas tem de continuar a trabalhar.""Criámos várias ocasições de golo e fizemos uma boa 1.ª parte. A vitória do Sporting é justa, mas tivemos momentos de intensidade que temos de prolongar no jogo", disse Petit, técnico do Boavista.Nazinho, de 18 anos, estreou-se a titular e não tremeu. Saiu exausto e com cãibras, mas antes mostrou garra e determinação. Está na senda de Nuno Mendes e é um projeto de Amorim para um lateral-esquerdo de nível internacional.No melhor pano cai a nódoa. Foi assim com Pote. A baliza estava escancarada e o extremo leonino rematou ao lado. O melhor marcador da época passada nem queria acreditar no erro.Arbitragem conturbada que deixou passar em claro um penálti por falta de Yusupha sobre Matheus Reis. Preciosa ajuda do VAR ao anular um golo a Porro e a validar o golo a Nuno Santos por... um centímetro.- A jogar numa posição mais frontal do ataque teve pouco em jogo no primeiro tempo. Depois mostrou classe no golo que fez e brilhou na assistência para o 2-0 de Nuno Santos.– Uma enorme defesa no início do jogo tranquilizou a equipa.– Tentou fazer de Coates na área adversária, mas não foi eficaz. Algumas desatenções defensivas.– Regresso sem problemas após a quarentena. Tentou vários passes longos. Cumpriu.– Mais um jogo certinho. Bem nas dobras ao jovem Nazinho.– Grande disponibilidade atacante. Esteve duas vezes perto do golo e chegou mesmo a marcar, mas foi anulado. Saiu ao intervalo.– Estreia sem grandes falhas. Ganhou espaço para mais oportunidades. Saiu em dificuldades físicas.– Recuperou e cortou várias bolas, gorando os ‘contras’ do Boavista. Saiu mais cedo para descansar.– As habituais cavalgadas. Está num grande momento.– Pouco em jogo até aos 54’ quando assistiu Sarabia para o 1-0. Depois rematou colocadíssimo para o 2-0. Decisivo.– Tentou sempre esticar o jogo do Sporting mas não era a sua noite. Exemplo disso, uma perdida incrível aos 80’.– Cumpriu defensivamente e atreveu-se em subidas no ataque.– Entrou para controlar os ritmos.– Pouco em jogo.– Sem problemas.– Remate perigoso.