Leão de garra vence Famalicão na estreia de Slimani

Um penálti convertido por Sarabia (6’) lançou o Sporting para um triunfo moralizador sobre o Famalicão (2-0), antes do clássico com o FC Porto de sexta-feira em que os leões estão obrigados a vencer para reduzirem a diferença de seis pontos para o líder.Rúben Amorim mostrou respeito frente a um adversário ao qual nunca ganhou em jogos do campeonato. Tal como tinha prometido, não poupou ninguém, embora Nuno Santos tenha ficado no banco - Matheus Reis assumiu o flanco esquerdo.O Famalicão entrou sem medo e a pressionar alto. Acabou por pagar o atrevimento quando numa jogada de contra-ataque Paulinho foi travado dentro da área por Alex Nascimento. André Narciso não teve dúvidas e assinalou grande penalidade, que Sarabia não perdoou.Paulinho ainda reclamou um novo penálti, mas desta vez não teve a concordância do árbitro.O golo leonino trouxe tranquilidade, mas também algum desleixo. Aproveitaram os forasteiros para subir no terreno e manter a pressão alta. E foi num desses momentos que o Famalicão ganhou uma falta à entrada da área. Percebeu-se que o livre seria estudado, mas mesmo assim Porro acabou surpreendido e foi obrigado a recorrer à falta para travar Pêpê. O VAR mandou o juiz rever o lance e foi assinalado o penálti. Adán, com uma defesa atenta, travou o remate de Banza e segurou a vantagem, que esteve em risco ao cair do pano da primeira metade.Na etapa complementar, João Teixeira ainda obrigou Adán a aplicar-se. O Sporting subiu no terreno e sucederam-se os lances de perigo. Porro, que viu um amarelo que o afasta do clássico do Dragão, atirou uma bola ao poste (61’) e no minuto seguinte foi Ivo quem atirou ao seu próprio poste e, na recarga, Esgaio rematou por cima. O leão estava lançado e o segundo golo chegou por Matheus Reis, com um remate forte e colocado sem hipóteses para Luiz Júnior.Rúben Amorim começou então a gerir a equipa, claramente a pensar no clássico com o FC Porto. Tirou alguns dos jogadores em risco e até permitiu que Slimani fizesse a sua estreia neste seu regresso a Alvalade, onde foi recebido em apoteose pelos adeptos.Triunfo justo dos leões antes do clássico com o FC Porto, em que só a vitória recoloca os leões na luta pelo título.O guarda-redes espanhol dos leões fez uma grande defesa no penálti de Banza e poupou a equipa à aflição de ter de ir à luta para voltar à vantagem. Matheus Nunes parece ter voltado à sua melhor forma. Um guerreiro e maestro no meio-campo.Porro vai falhar o clássico de sexta-feira com o FC Porto, depois de ter visto um amarelo em que revelou falta de pedalada. É também ele quem comete a grande penalidade sobre Pepê após ter perdido a posição num livre estudado.André Narciso esteve bem nos dois penáltis assinalados sobre Paulinho e Pepê. Esteve igualmente em bom nível ao mandar jogar no lance em que Paulinho pede uma nova grande penalidade e numa mão de Ivo Rodrigues na área. Boa arbitragem."Estivemos melhor defensivamente neste jogo do que estivemos na primeira volta. O penálti defendido foi importante. Fomos para o intervalo a vencer. Acabámos por fazer dois golos, o Famalicão não fez nenhum. Acaba por ser um resultado justo", disse Rúben Amorim. O técnico do Sporting falou sobre a ausência de Porro no clássico: "O Porro não pode jogar. Se calhar ele também tinha de parar devido à sequência de jogos."- Sempre seguro e não vacilou de todas as vezes em que foi chamado a defender. Determinante ao defender a grande penalidade que daria o empate ao cair do pano da primeira parte.– Não complicou mas também denotou alguma insegurança.– Foi duro e mostrou-se competente para resolver os problemas da defesa.– Teve algumas dificuldades em segurar os seus adversários mais diretos.– Combativo. Levou um cartão amarelo que o deixa de fora do clássico.– Foi cumprindo, mas não se destacou no centro do terreno.– Deu muito andamento ao jogo do Sporting. Encheu o campo.– Deixou alguns espaços nas costas, mas a insistência levou à marcação de um golo ‘explosivo’.– Muita classe do espanhol no golo de grande penalidade. Primeiro, deixou o guardião escolher o lado e depois rematou certeiro.– Arrancou uma grande penalidade e manteve sempre a pressão alta.– Rápido e muito dinâmico no ataque. Saiu lesionado.– Entrou com vontade de mostrar serviço. Dois remates perigosos.– Sólido.– Entrosou-se.– Regresso ao Sporting com muitos aplausos.– Sem influência.