O Sporting não vai entrar em loucuras para contratar Zanoli ao Nápoles, apurou o Correio da Manhã.



Rúben Amorim já aprovou a vinda do lateral-direito italiano, mas a ideia inicial era conseguir um empréstimo. No entanto, Rudi Garcia, o novo treinador dos napolitanos, quis ver o defesa de 21 anos, que esteve cedido à Sampdoria, durante mais algum tempo na pré-época, o que fez com que o negócio entrasse num impasse.









Ver comentários