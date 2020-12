Leão teve de suar para bater o Mafra na Taça da Liga

O Sporting teve de suar muito para vencer (2-0) ontem o Mafra e qualificar-se para as ‘meias’ da Taça da Liga, numa partida em que fez uma péssima 1ª parte e um sofrível 2º tempo, quando surgiram os golos.









Os leões mandaram quase sempre no jogo, mas encontraram pela frente um adversário que se bateu muito bem. Ao ponto de, até ao intervalo, não ter permitido que o guarda-redes Carlos Henriques tivesse feito uma única defesa digna desse nome. Mesmo assim, ainda apanhou sustos em remates de Sporar e Plaza, na área, que bateram em defesas.

Na 2ª parte, o Sporting melhorou um pouco, devido às entradas de Nuno Mendes, Porro, Tabata, Palhinha e João Mário. Tabata deu o primeiro aviso num remate ao poste. Logo a seguir, Daniel Bragança desmontou a defesa do Mafra com uma grande passe para Nuno Mendes, que de imediato cruzou para Sporar, sem oposição, na área, para abrir o marcador. O Mafra reagiu e aproximou-se da área leonina, sem, contudo, criar verdadeiro perigo. No minuto 70’, a defesa mafrense cometeu um novo erro e sofreu o 2-0, por Tabata, na sequência de uma boa combinação entre Pote e Plata. Na parte final, o leão limitou-se a controlar, perante um Mafra que nunca deixou de lutar.

