Passos de Leão na Taça de Portugal

Foi com três grandes golos que o Sporting venceu esta sexta-feira sem dificuldades o Paços de Ferreira, em casa, carimbando a presença nos oitavos de final da Taça de Portugal.Rúben Amorim, castigado, mudou duas peças: uma por castigo (Pote ) e outra por opção (Sporar só entrou no segundo tempo). O Sporting foi igual a si próprio, mesmo com os substitutos Tabata e Tiago Tomás. Controlo quase absoluto, velocidade na profundidade e muita qualidade na finalização, mesmo sem o seu melhor jogador da atualidade. Do outro lado, um Paços de Ferreira a anos-luz daquele que assustou (e de que maneira) o Benfica na última jornada do campeonato.Os primeiros sinais de perigo dos leões surgiram de defesas. Porro – mais uma boa exibição do lateral – merecia mais depois de uma grande jogada individual. Logo a seguir Coates cabeceou por cima, com o guarda-redes contrário a ver papéis. Os castores raramente tinham a bola e só por uma vez chegaram a assustar mas através de... Neto, que quase fez autogolo.Aos 26 minutos, o primeiro momento alto do encontro. Coates faz um passe vertical que Nuno Santos desvia de cabeça. Depois, a velocidade e a classe de Tiago Tomás num remate na gaveta.Perto do descanso, Tabata entrou em ação. Primeiro, o ex-Portimonense atirou por cima com muito perigo. E, perto do intervalo, um golo que fez Amorim vibrar no camarote de Alvalade. A jogada começa em Tiago Tomás, que depois de se livrar de um adversário passou para Tabata. Este, num fantástico remate colocado de fora da área, fez o seu primeiro golo de leão ao peito, naquela que foi a sua estreia como titular.Melhorou o Paços após o descanso, com mais posse de bola mas sem oportunidades. Sol de pouca dura, porque o Sporting fechou o resultado em mais um grande golo, agora de bola parada. João Mário bateu o livre com Palhinha a surgir fulminante para o cabeceamento do 3-0. Até final, foi sempre o conjunto leonino que esteve mais perto de marcar.Segue-se o Mafra para a Taça da Liga, na terça-feira. Jogo que Amorim deverá aproveitar para fazer descansar jogadores, até porque, no fim de semana seguinte, o leão defende a liderança da Liga com o Farense.Não houve Pote, mas o Sporting esteve em grande na frente de ataque. Nuno Santos foi o agitador, com mais uma assistência, e Tiago Tomás e Tabata matadores.Uma primeira parte fraca, muito fraca para aquilo que a equipa de Pepa tem vindo a fazer no campeonato. Melhorou ligeiramente no segundo tempo. Mas foi pouco, muito pouco.João Pinheiro teve uma noite tranquila. Sempre perto dos lances, mostrou bem o amarelo a Porro à 2ª falta mais dura. Depois, deu amarelo a Palhinha, mas antes deveria ter marcado falta a favor dos leões.