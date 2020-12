Rúben Amorim falha três jogos após expulsão em Famalicão

Rúben Amorim foi suspenso por 15 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol na sequência da expulsão em Famalicão e vai falhar os próximos três jogos dos leões.Este castigo vai afastar Rúben Amorim do banco de suplentes já no jogo de amanhã com o P. Ferreira, para a Taça de Portugal, segue-se o embate com o Mafra, no dia 15 (terça-feira) para a Taça da Liga, e, por fim, estará ausente no dia 19 (sábado), quando os leões receberem o Farense para a Liga.O treinador dos leões foi expulso na sequência dos protestos no jogo de sábado com o Famalicão (2-2), depois de ser anulado um golo a Coates no período de descontos.O Sporting abriu uma guerra com o árbitro Luís Godinho (AF Évora), que já tinha expulsado Amorim no jogo com o FC Porto (2-2), e esta quarta-feira fez uma exposição ao Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. Os leões falam da "repetição de erros" no empate dos leões com o Famalicão.O clube leonino entende que na arbitragem de Luís Godinho houve "desrespeito pelas Leis de Jogo, protocolo do VAR e aplicação reiterada e sistemática da dualidade de critérios entre equipas". Os sportinguistas pretendem apenas que o Conselho de Arbitragem da FPF retire as "devidas ilações".Já a Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting, presidida por Rogério Alves, indeferiu esta quarta-feira, por unanimidade, os pedidos de assembleias gerais apresentados por um grupo de sócios. O objetivo era a destituição da MAG e do presidente, Frederico Varandas, e a reintegração de Bruno de Carvalho.