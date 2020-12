Líder sportinguista travado com empate em Famalicão

O Sporting tropeçou este sábado em Famalicão, num jogo marcado pela polémica e indecisão até ao apito final. Pote voltou a marcar, mas acabou expulso e nos descontos o árbitro invalidou um golo a Coates.Os leões foram quase sempre melhores, mas a crença final dos minhotos acabou por encerrar a série de seis jogos consecutivos a vencer do líder.Sem mudanças no onze, a equipa de Rúben Amorim entrou em campo de forma segura, jogando sempre no meio-campo adversário. Não fez uma exibição de encher o olho, mas ainda assim foi melhor.Ainda dispôs de um penálti desperdiçado por Nuno Santos (Júnior defendeu), antes de entrar em cena a estrela mais cintilante da Liga: Pote, quem mais. Um grande lance individual deu justiça ao marcador. O Famalicão até ao intervalo só por uma vez chegou à baliza de Adán. Nesse momento, e de bola parada, o espanhol falhou e Assunção, quase sem saber como, empatou. Praticamente quase a seguir, o lateral Porro, num tiro de livre direto, fez o 2-1.A segunda parte começou e o Sporting voltava a estar por cima. Pote, Coates e Palhinha podiam ter matado o jogo, mas não. O Famalicão subiu ligeiramente e acentuou a melhoria já perto do final e após a expulsão (exagerada) de Pote.Em cima dos 90’, Jhonata, num livre direto perfeito, empatou para delírio dos famalicenses. No lance seguinte, polémica na área minhota. Coates marca depois de se embrulhar com o guarda-redes Júnior. Luís Godinho valida o golo, mas, depois de consultar as imagens, anula o lance que seria da vitória. Os protestos leoninos não se fizeram esperar e seguiram até aos balneários. O Sporting mantém a liderança mas pode ver a vantagem reduzida para dois pontos."Voltámos a ter um árbitro no VAR a ter influência. Este lance final de anular o golo ao Coates, se fosse com um dos rivais, Benfica ou FC Porto, nunca seria anulado. Este lance é um golo limpo. Como presidente do Sporting custa-me ver quatro pontos retirados onde se utiliza mal o VAR", criticou Frederico Varandas. O presidente disse ter falado com o Conselho de Arbitragem (CA). Contudo, osabe que este sábado não foi efetuado nenhum contacto. O CA entende, apurou o, que o lance de Coates foi bem ajuizado.