“Já estávamos com vontade de estarmos todos juntos e de dar início à nova época com energia e entusiasmo renovados. Queremos fazer muito melhor este ano, estamos todos com vontade de fazer as coisas bem.” Foi desta forma que Adán comentou o arranque da pré-época do Sporting. O guarda-redes de 36 anos foi um dos 24 jogadores que este domingo de manhã fizeram exames médicos e que à tarde cumpriram o primeiro treino de 2023/24, à porta fechada.





Sem reforços - não há fumo branco por Gyokeres, a grande prioridade para este mercado -, Rúben Amorim aproveitou para chamar alguns jovens que poderão ter uma oportunidade de dar o seu contributo à equipa à medida que a época avançar. São os casos do central João Muniz e do avançado Afonso Moreira. Quem não participou no treino foi St. Juste. O defesa apareceu na academia a coxear e com o joelho esquerdo protegido e está entregue ao departamento médico.