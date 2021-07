Leia a carta de demissão de Luís Filipe Vieira. Benfica já aceitou pedido

Luís Filipe Vieira apresentou esta quinta-feira a demissão do cargo de presidente da direção do Benfica, em carta enviada ao presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube.

O CM teve acesso à carta enviada por Vieiera, que pode ver a seguir.





O clube anunciou esta noite que aceitou o pedido de Luís Filipe Vieira.





"A Direção do Sport Lisboa e Benfica informa que recebeu do presidente da Mesa da Assembleia Geral a carta de renúncia ao mandato enviada por Luís Filipe Vieira", pode ler-se na curta nota divulgada na página oficial do clube.

A nota acrescenta que a direção 'encarnada' vai reunir-se na manhã de sexta-feira "para formalizar as necessárias alterações à sua composição, de acordo com os estatutos".

Da mesma forma, a SAD benfiquista informou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que Vieira comunicou igualmente "a sua renúncia ao cargo de membro do conselho de administração" da sociedade anónima desportiva.





"O conselho de administração foi convocado para reunir amanhã [sexta-feira] e deliberar sobre a cooptação de um administrador, cuja designação terá como consequência a imediata produção de efeitos da referida renúncia", refere a nota enviada à CMVM.

Luís Filipe Vieira foi um dos quatro detidos numa investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado, SAD do clube e Novo Banco.

Vieira, que está em prisão domiciliária até à prestação de uma caução de três milhões de euros, e proibido de sair do país, está indiciado por abuso de confiança, burla qualificada, falsificação de documentos, branqueamento de capitais, fraude fiscal e abuso de informação.

Segundo o Ministério Público, o empresário provocou prejuízos ao Novo Banco de, pelo menos, 45,6 milhões de euros, compensados pelo Fundo de Resolução.

No mesmo processo foram detidos, para primeiro interrogatório judicial, o seu filho Tiago Vieira, o agente de futebol e advogado Bruno Macedo e o empresário José António dos Santos, todos indiciados por burla, falsificação de documentos, branqueamento de capitais e fraude fiscal.

O antigo futebolista Rui Costa, vice-presidente na direção de Vieira, assumiu a liderança do clube e da SAD.