O Benfica está a avaliar se avança com uma proposta por Bernd Leno. O CM sabe que o guarda-redes alemão agrada a Roger Schmidt, que vê o compatriota de 30 anos com capacidade para assumir a baliza encarnada, ficando com o lugar até agora pertencente a Odysseas Vlachodimos.



O novo treinador das águias, que assina contrato na próxima semana, quer aumentar a competitividade entre os postes.









