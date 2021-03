Leões de Faro fogem aos últimos lugares com vitória frente ao Boavista

Na luta pela permanência na I Liga, o Farense venceu este domingo o Boavista no Estádio do Bessa, por 1-0, e conseguiu fugir aos últimos lugares na classificação.Os algarvios podiam ter marcado logo aos 2’, depois de Javi García derrubar Ryan Gauld na área, mas o escocês falhou o penálti. Aos 25’, depois de uma jogada começada por Tomás Tavares, Licá abriu o marcador após um cruzamento de Bilel.Na segunda parte, o Boavista entrou mais forte à procura do golo do empate, mas sentiu dificuldades em furar a organização defensiva dos leões de Faro. A grande oportunidade dos axadrezados chegou aos 58’, após um livre de Angel, que bateu na barreira e sobrou para Elis, obrigando Beto a uma excelente defesa na estreia ao serviço do Farense. Os algarvios podiam ter chegado ao segundo, mas Léo Jardim evitou o golo, pelo menos, duas vezes.