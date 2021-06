Leões querem 40 milhões de euros por quarteto

Matheus Nunes, Jovane Cabral, Plata e Luís Maximiano estão no mercado e o Sporting espera encaixar com o quarteto pouco mais de 40 milhões de euros, apurou o CM.O médio luso-brasileiro não foi titular absoluto na época leonina, mas acabou por ser importante ao apontar golos decisivos frente a Benfica e Sp. Braga. Matheus Nunes, de 22 anos, tem mercado em Inglaterra e os leões estão recetivos a propostas na ordem dos 20 milhões de euros (tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões).Jovane Cabral é outro jogador que deve sair, até porque nunca foi titular absoluto e pretende ser aposta com maior regularidade. Holanda ou Inglaterra podem ser o destino do cabo-verdiano por um valor nunca inferior aos 10 milhões de euros.O equatoriano Gonzalo Plata é visto como um jogador com enorme margem de progressão, mas que com Rúben Amorim nunca conseguiu evoluir o esperado. Desta forma, a SAD aceita vender, ou emprestar, o extremo. No mínimo, seis milhões de euros é quanto os leões pretendem encaixar com o jogador de 20 anos.Já o guarda-redes Luís Maximiano, de 22 anos, também tem a porta de Alvalade aberta para sair. O português está no mercado por um valor a rondar os cinco milhões de euros.Daniel Bragança tem vários interessados (nomeadamente na Alemanha), mas é um dos jogadores em que Amorim vai apostar em força na nova época. O médio de 22 anos tem contrato até 2024.