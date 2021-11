FC Porto recebe o Benfica na última quinta-feira do ano

O clássico entre FC Porto e Benfica que irá decorrer no Estádio do Dragão já tem data e hora. Os encarnados deslocam-se ao Norte no dia 30 de dezembro, quinta-feira, pelas 21h00.



Para lá do anúncio dos horários dos jogos da Liga Bwin, foi também esta terça-feira revelado o calendário completo das partidas dos oitavos-de-final da Taça de Portugal, com especial destaque para novo clássico entre FC Porto e Benfica, que será disputado a 23 de dezembro, pelas 20h45.

Nota ainda para o encontro entre Casa Pia e Sporting, marcado para o dia anterior (22 de dezembro), pelas 20h45, e ainda para o Vizela-Sp. Braga, agendado para as 18h45 de dia 23.

Veja o calendário das próximas jornadas da Liga

Jornada 14

Sexta-feira, 10 de dezembro

FC P. Ferreira – Gil Vicente FC, 20H15 – Sport TV

Sábado, 11 de dezembro

Marítimo M. – Santa Clara, 15H30 – Sport TV

Vitória SC – CD Tondela, 18H00 – Sport TV

Belenenses SAD – Estoril Praia, 18H00 – Sport TV

Sporting CP – Boavista FC, 20H30 – Sport TV

Domingo, 12 de dezembro

Moreirense FC – Portimonense, 15H30 – Sport TV

FC Famalicão – SL Benfica, 18H00 – Sport TV

FC Porto – SC Braga, 20H30 – Sport TV

Segunda-feira, 13 de dezembro

FC Arouca – FC Vizela, 20H15 – Sport TV

Jornada 15

Sexta-feira, 17 de dezembro

Santa Clara – Vitória SC, 18H00 locais/19H00 continente – Sport TV

Estoril Praia – FC Famalicão, 21H15 – Sport TV

Sábado, 18 de dezembro

CD Tondela – FC P. Ferreira, 15H30 – Sport TV

Portimonense – FC Arouca, 15H30 – Sport TV

Gil Vicente FC – Sporting CP, 20H30 – Sport TV

Domingo, 19 de dezembro

SL Benfica – Marítimo M., 17H00 – BTV

Boavista FC – Moreirense FC, 17H00 – Sport TV

FC Vizela – FC Porto, 19H00 – Sport TV

SC Braga – Belenenses SAD, 21H00 – Sport TV





Jornada 16

Terça-feira, 28 de dezembro

CD Tondela – Gil Vicente FC, 17H00 – Sport TV

Marítimo M. – FC Vizela, 19H00 – Sport TV

Moreirense FC – Estoril Praia, 21H00 – Sport TV

Quarta-feira, 29 de dezembro

FC Famalicão – Belenenses SAD, 17H00 – Sport TV

Vitória SC – Boavista FC, 19H00 – Sport TV

Sporting CP – Portimonense, 21H00 – Sport TV

Quinta-feira, 30 de dezembro

FC P. Ferreira – Santa Clara, 17H00 – Sport TV

FC Arouca – SC Braga, 19H00 – Sport TV

FC Porto – SL Benfica, 21H00 – Sport TV

Em atualização