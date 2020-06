Final da Liga dos Campeões joga-se a 23 de agosto na Luz ou em Alvalade

O Comité Executivo da UEFA decidiu esta quinta-feira que a final da 8 da Liga dos Campeões vai mesmo realizar-se em Lisboa, avança a RTP, que dá conta da hora do anúncio oficial: 15h30.

A reunião do Comité Executivo do organismo de cúpula do futebol europeu arrancou pelas 11 horas e confirmou o que já vinha a ser dito há alguns dias, de acordo com a estação pública.





A competição decorre entre 11 e 23 de agosto, sendo a que a final vai disputar-se no último dia no Estádio da Luz ou em Alvalade.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já tinha dito a 2 de junho que esperava uma "boa notícia" para Portugal no campo do futebol internacional, enquanto a Direção-Geral da Saúde (DGS) assegurou "todas as condições" para acolher a competição.

A final, que vai ditar o sucessor do já eliminado Liverpool como campeão da mais importante prova europeia de clubes, estava marcada para Istambul.

Atlético de Madrid, Atalanta, Leipzig e Paris Saint-Germain já estão qualificados para os quartos de final, faltando ainda quatro jogos da segunda mão dos 'oitavos' (Manchester City-Real Madrid, Juventus-Lyon, FC Barcelona-Nápoles e Bayern Munique-Chelsea).

Garantindo que não deve ser o próprio "a anunciar", o chefe de Estado disse, ainda assim, que tinha para agosto "uma vaga sensação" de uma boa notícia, que se foi tornando mais e mais provável com o passar dos dias e que poderia voltar a trazer a Lisboa uma final da 'Champions', depois do 4-1 aplicado pelo Real Madrid ao 'vizinho' Atlético em 2014.