O Liverpool está a preparar uma proposta por Matheus Nunes, depois da Thiago Alcântara se ter lesionado com gravidade no passado sábado.



O médio, que já recusou uma oferta do Wolverhampton, voltou a estar em destaque na equipa do Sporting, durante a partida com o Sp. Braga (3-3). A excelente exibição reacendeu o interesse do clube inglês.









