Livre de Ronaldo e trivela de Quaresma candidatos aos melhores golos do Mundial'2018

Golos frente à Espanha e contra o Irão entre os 18 nomeados.

13:37

A FIFA anunciou esta segunda-feira a lista dos 18 melhores golos do Mundial 2018, com dois portugueses na lista. O terceiro golo de Cristiano Ronaldo no empate (3-3) com a Espanha, de livre direto, e o golo de trivela de Ricardo Quaresma no empate (1-1) com o Irão estão entre os candidatos a receber a distinção.



Através do seu site oficial, a FIFA revela que a votação está aberta até à próxima segunda-feira, dia 23.



Golos candidatos a melhor do Mundial:



- Terceiro golo de Cristiano Ronaldo (Portugal) frente à Espanha

- Golo de Nacho (Espanha) frente a Portugal

- Golo de Coutinho (Brasil) frente à Suíça

- Primeiro golo de Cheryshev (Rússia) frente à Arábia Saudita

- Golo de Mertens (Bélgica) frente ao Panamá

- Golo de Quintero (Colômbia) frente ao Japão

- Golo de Dzyuba (Rússia) frente ao Egito

- Golo de Modric (Croácia) frente à Argentina

- Segundo golo de Musa (Nigéria) frente à Islândia

- Golo de Messi (Argentina) frente à Nigéria

- Golo de Kroos (Alemanha) frente à Suécia

- Golo de Lingard (Inglaterra) frente ao Panamá

- Golo de Quaresma (Portugal) frente ao Irão

- Golo de Januzaj (Bélgica) frente à Inglaterra

- Golo de Di María (Argentina) frente à França

- Golo de Pavard (França) frente à Argentina

- Golo de Chadli (Bélgica) frente ao Japão

- Golo de Cheryshev (Rússia) frente à Croácia