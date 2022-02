Estão em marcha mudanças profundas no futebol profissional do Benfica, com o regresso de Lourenço Coelho à estrutura profissional a levar o agora diretor-geral, Rui Pedro Braz, a ter um papel mais secundário.Lourenço Coelho vai retomar o contacto diário com o plantel e será ele o elo de ligação entre os jogadores e o presidente Rui Costa, apurou o CM.