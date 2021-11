Sérgio Conceição já reuniu com Pinto da Costa para manifestar a sua vontade de segurar Luis Díaz até ao final da época, tendo considerado o colombiano fundamental para a conquista do título.Luis Díaz continua a impressionar com talento e golos. O colombiano está a cumprir a sua melhor época ao serviço do FC Porto e está uns furos acima dos restantes companheiros.