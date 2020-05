Luís Filipe Vieira "está isolado do Mundo" nas últimas semanas

Luís Filipe Vieira tem estado isolado do mundo, nas últimas semanas. A CMTV sabe que o presidente do Benfica mudou o número de telemóvel que usava há décadas.

Só um grupo restrito de pessoas tem agora acesso ao novo contacto do líder do clube da Luz. Luís Filipe Vieira foi aconselhado a reduzir a utilização do telemóvel, para diminuir o stress causado pelo facto de ser presidente do Benfica.

O dirigente continua a trabalhar de forma intensa, mas agora com um novo número de telefone, que lhe permite uma nova gestão do trabalho que tem.