Luís Filipe Vieira também se constituiu assistente no processo e avançou com um pedido de indemnização contra os arguidos no valor de 50 mil euros.



A advogada do ex-presidente do Benfica sustentou esta terça-feira que o cliente deve ser compensado por "danos morais" sofridos pela divulgação dos emails.





"O senhor Luís Filipe Vieira não quer o dinheiro. Será dado à Casa do Gaiato", explicou Susana Maio. As alegações finais das defesas dos arguidos continuam esta quarta-feira.