Luís Filipe Vieira reitera candidatura e eleições nas datas previstas no Benfica

Luís Filipe Vieira vai recandidatar-se à presidência do Benfica nas eleições que vão ocorrer nas datas previstas, anunciou o presidente 'encarnado' na terça-feira, numa reunião dos órgãos sociais, confirmou esta quarta-feira à Lusa fonte da direção.

Segundo a mesma fonte, Luís Filipe Vieira aproveitou a reunião para reiterar a candidatura ao cargo que ocupa desde 2003 e assegurar a realização do ato eleitoral em outubro próximo.

A decisão de Vieira prende-se com "a missão de fazer do Benfica um projeto ainda mais ganhador", acrescentou a fonte da direção 'encarnada', recusando "dar espaço a aventureiros".

A confirmação da recandidatura de Luís Filipe Vieira ocorre poucos dias depois de o dirigente ter anunciado que ia ponderar a continuidade na presidência, após a derrota por 2-0 no terreno do Marítimo, para a 29.ª jornada da I Liga, que ditou a saída de Bruno Lage do comando técnico do club.

"Neste momento, a família benfiquista está demasiado frustrada. Digo-lhes que tudo o fizemos foi para sermos felizes este ano. Não fomos. Algo que tem de ser dito. Não vale a pena esconder. O único culpado sou eu, que sou o presidente do Benfica", afirmou Vieira, em 29 de junho último.

Na ocasião, Vieira assegurou ser de "não vergar", antecipando que iria falar com a sua família, para uma posterior decisão.

"Não deixem voltar ao passado, porque fomos nós todos que demos cabo do Benfica e fazer o que fizemos ao longo destes 20 anos, é muito difícil, tanto em termos de estruturas, como em termos desportivos e financeiros", advertiu também Vieira, no Funchal.

Na presidência do Benfica desde novembro de 2003, Vieira deverá contar no próximo ato eleitoral com a oposição de Bruno Costa Carvalho, candidato derrotado em 2009, e de Rui Gomes da Silva, antigo vice-presidente dos 'encarnados'.