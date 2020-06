Luís Filipe Vieira aceita demissão de Bruno Lage e admite sair do Benfica

Luís Filipe Vieira aceitou o pedido de demissão de Bruno Lage, após a derrota de ontem (0-2) do Benfica ante o Marítimo no Funchal. Assumiu a total responsabilidade pela situação que vive o clube e admitiu até deixar a direção benfiquista."Não vale a pena esconder, o único culpado sou eu. Só foi possível chegar aqui porque tivemos estabilidade. Só se faz com muito amor, muita paixão, muita determinação e dando tudo em prol do Benfica. Àqueles que se vergam perante uma derrota, devo dizer que nunca me verguei a nada. Penso que, quando chegar a Lisboa, vou tomar uma decisão e não me vou vergar a nada. Tenho de falar com a minha família", afirmou Luís Filipe Vieira na sala de imprensa dos Barreiros, onde já não marcou presença Bruno Lage. O até ontem treinador encarnado, que só foi à zona de entrevistas rápidas, assumiu, na circunstância "total responsabilidade do que tem sido feito. Os jogadores estão comigo e estamos todos no mesmo barco. Tenho sentido o apoio de toda a gente, desde a primeira hora", disse Lage.Vieira revelaria, na sua intervenção, o teor da conversa que manteve com Bruno Lage após o jogo. Disse-lhe o técnico: "Presidente, tenho o meu lugar à disposição. Não pela minha qualidade, mas porque sinto que ninguém me quer aqui. A partir de amanhã [hoje] não serei o treinador do Benfica."O presidente não foi claro no seu discurso. Não disse se aceitou o pedido de demissão. O, contudo, pode adiantar que Bruno Lage deixará o comando técnico, perdendo, assim, seis milhões de euros brutos – ganha 1,5 milhões por ano –, se considerarmos que o contrato expirava em 2024.Vieira deve apresentar amanhã a equipa técnica que, em princípio, dirigirá o Benfica até ao fim da época. Luisão é o nome mais bem colocado para assumir a liderança nesta fase. Renato Paiva e Veríssimo são outras hipóteses.