Defesa-central vai integrar as estruturas do Benfica.

23:22

Luisão vai anunciar nas próximas horas o fim da carreira. O capitão do Benfica termina assim o seu percurso aos 37 anos após 14 anos nas águias.sabe que o defesa central vai ter um curto período de férias no Brasil e integrará de seguida a estrutura do clube da Luz.Recorde-se que o defesa-central, nesta época, não foi opção de Rui Vitória. Luisão foi campeão nacional por seis vezes ao serviço dos encarnados.