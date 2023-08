O Benfica continua a ser uma luz ao fundo do túnel para João Félix. O diário desportivo espanhol ‘As’ avança que o clube português continua à espera do desenlace da novela em que se tornou a questão do futuro imediato do internacional português. E garante que o otimismo, na Luz, é agora maior do que era há um mês.









